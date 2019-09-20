Лудогорец
Разград
Подписаться
Сайт
ludogorets.com
Страна
Болгария
Стадион
Лудогорец Арена
Тренер
Павел Врба
П. Врба
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Разбираем те 5 минут, где ЦСКА пропустил три гола
#ЦСКА
20 сентября 2019, 12:45
Возможно, ЦСКА рассыпался из-за нехватки игроков – там полсостава на травмах
#ЦСКА
19 сентября 2019, 23:52
# новости спорта
На матч Лиги Европы «Интер» – «Лудогорец» не допустят зрителей из-за коронавируса
24 февраля 2020, 23:18