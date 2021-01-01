Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
22
6
0
3
0
0
Защ
25
5
0
0
0
0
Защ
28
5
0
1
0
0
Защ
23
4
0
0
1
0
Защ
30
3
0
0
0
0
Защ
30
3
0
0
1
0
Защ
27
3
0
0
2
1
Защ
25
2
0
0
0
0
Защ
18
0
0
0
0
0
Пол
19
6
0
0
1
0
Пол
28
6
0
0
1
0
Пол
21
6
1
0
0
0
Пол
22
6
0
0
0
0
Пол
25
4
0
0
2
0
Пол
32
4
0
1
0
0
Пол
18
3
0
0
0
0
Пол
21
0
0
0
0
0
Нап
28
6
5
0
1
0
Нап
23
5
0
0
0
0
Нап
27
5
0
0
1
0
Нап
18
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
54Filip Borowski F.
Нап
0
0
0
0
0
51Hubert Sobol H.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
28
6
14
0
0
0
Вра
27
0
0
0
0
0
27
игроков
27
Всего игроков
2
вратаря
9
защитников
8
полузащитников
8
нападающих