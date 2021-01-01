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Дариуш Журав
Д. Журав
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Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
27
Тымотеуш Пухач Т. Пухач
Защ
22
6
0
3
0
0
37
Любомир Шатка Л. Шатка
Защ
25
5
0
0
0
0
44
Алан Червински А. Червински
Защ
28
5
0
1
0
0
3
Василий Кравец В. Кравец
Защ
23
4
0
0
1
0
4
Томас Рогне Т. Рогне
Защ
30
3
0
0
0
0
91
Богдан Бутко Б. Бутко
Защ
30
3
0
0
1
0
5
Джордже Црномаркович Д. Црномаркович
Защ
27
3
0
0
2
1
13
Томаш Деевски Т. Деевски
Защ
25
2
0
0
0
0
40
Якуб Невядомски Я. Невядомски
Защ
18
0
0
0
0
0
11
Филип Мархвиньски Ф. Мархвиньски
Пол
19
6
0
0
1
0
10
Даниэль Рамирес Д. Рамирес
Пол
28
6
0
0
1
0
21
Михал Скурась М. Скурась
Пол
21
6
1
0
0
0
15
Якуб Модер Я. Модер
Пол
22
6
0
0
0
0
6
Карло Мухар К. Мухар
Пол
25
4
0
0
2
0
25
Педру Тиба Педру Тиба
Пол
32
4
0
1
0
0
38
Якуб Каминьски Я. Каминьски
Пол
18
3
0
0
0
0
34
Тымотеуш Клупс Т. Клупс
Пол
21
0
0
0
0
0
9
Микаэль Ишак М. Ишак
Нап
28
6
5
0
1
0
29
Мухамад Авад М. Авад
Нап
23
5
0
0
0
0
14
Ника Качарава Н. Качарава
Нап
27
5
0
0
1
0
8
J. Sykora J.
Нап
5
0
0
0
0
23
Филип Шимчак Ф. Шимчак
Нап
18
0
0
0
0
0
31
Krzysztof Bąkowski K.
Нап
0
0
0
0
0
54
Filip Borowski F.
Нап
0
0
0
0
0
51
Hubert Sobol H.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
35
Филип Беднарек Ф. Беднарек
Вра
28
6
14
0
0
0
33
Марко Маленица М. Маленица
Вра
27
0
0
0
0
0
27
игроков
27
Всего игроков
2
вратаря
9
защитников
8
полузащитников
8
нападающих