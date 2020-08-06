ЛАСК
Линц
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Сайт
www.lask.at/home/
Страна
Австрия
Стадион
Линцер Гугл
Тренер
Доминик Талхаммер
Д. Талхаммер
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«Спасибо» на разных языках – такую надпись на формах вышили команды еврокубков
#Лига Европы
06 августа 2020, 00:17
Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
14 августа 2019, 12:35
# новости спорта
«Антверпен» нарушил правило замен в Лиге Европы, но ЛАСК не будет протестовать
07 ноября 2020, 00:47
Австрийский ЛАСК оштрафовали на шесть очков за преждевременное начало полноценных тренировок
29 мая 2020, 09:39