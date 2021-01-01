Лахти
Лахти
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Финляндия
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Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
80
Артем Дмитриев А. Дмитриев
Пол
32
1
0
0
0
0
14
Хенри Аниер Х. Аниер
Нап
30
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Дамьян Шишковски Д. Шишковски
Вра
26
0
0
0
0
0
3
игроков
3
Всего игроков
1
вратарь
0
защитников
1
полузащитник
1
нападающий