Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
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Страна
Россия
Стадион
Кубань
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
18
Николай Марков Н. Марков
Защ
35
21
2
0
6
1
28
Азат Байрыев А. Байрыев
Защ
32
18
1
0
4
0
43
Роман Бугаев Р. Бугаев
Защ
32
18
0
0
5
0
77
Владимир Лобкарев В. Лобкарев
Защ
27
16
4
0
0
0
84
Александр Клещенко А. Клещенко
Защ
25
12
0
0
1
0
21
Михаил Смирнов М. Смирнов
Защ
30
10
0
0
1
0
5
Евгений Гапон Е. Гапон
Защ
29
7
1
0
0
0
26
Сергей Бендзь С. Бендзь
Защ
38
7
0
0
4
2
64
Тимур Закиров Т. Закиров
Защ
24
0
0
0
0
0
10
Никита Маляров Н. Маляров
Пол
31
17
1
0
3
0
72
Игорь Коновалов И. Коновалов
Пол
24
16
1
0
5
1
19
Алексей Гай А. Гай
Пол
38
14
4
0
2
1
88
Ильмир Нурисов И. Нурисов
Пол
24
13
0
0
2
0
8
Олег Алейник О. Алейник
Пол
32
12
2
0
4
0
97
Юрий Завезен Ю. Завезен
Пол
25
12
2
0
1
0
78
Игорь Пономарёв И. Пономарёв
Пол
24
5
0
0
1
0
73
Денис Якуба Д. Якуба
Пол
24
5
0
0
2
0
96
Руслан Каусаров Р. Каусаров
Пол
24
3
0
0
0
0
89
Владислав Тюфяков В. Тюфяков
Пол
24
3
0
0
0
0
70
Александр Джумаев А. Джумаев
Пол
23
1
0
0
0
0
81
Максим Сидоров М. Сидоров
Пол
23
1
0
0
0
0
46
Юрий Журавлёв Ю. Журавлёв
Пол
24
0
0
0
0
0
20
Владимир Обухов В. Обухов
Нап
29
15
2
0
0
0
99
Спартак Гогниев С. Гогниев
Нап
40
11
3
0
2
0
83
Максим Майрович М. Майрович
Нап
25
0
0
0
0
0
62
Савелий Почтарев С. Почтарев
Нап
23
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
22
Юрий Дюпин Ю. Дюпин
Вра
33
17
27
0
1
0
79
Николай Москаленко Н. Москаленко
Вра
31
0
0
0
0
0
67
Максим Бориско М. Бориско
Вра
21
0
0
0
0
0
29
игроков
29
Всего игроков
3
вратаря
9
защитников
13
полузащитников
4
нападающих