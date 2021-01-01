Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
35
21
2
0
6
1
Защ
32
18
1
0
4
0
Защ
32
18
0
0
5
0
Защ
27
16
4
0
0
0
Защ
25
12
0
0
1
0
Защ
30
10
0
0
1
0
Защ
29
7
1
0
0
0
Защ
38
7
0
0
4
2
Защ
24
0
0
0
0
0
Пол
31
17
1
0
3
0
Пол
24
16
1
0
5
1
Пол
38
14
4
0
2
1
Пол
24
13
0
0
2
0
Пол
32
12
2
0
4
0
Пол
25
12
2
0
1
0
Пол
24
5
0
0
1
0
Пол
24
5
0
0
2
0
Пол
24
3
0
0
0
0
Пол
24
3
0
0
0
0
Пол
23
1
0
0
0
0
Пол
23
1
0
0
0
0
Пол
24
0
0
0
0
0
Нап
29
15
2
0
0
0
Нап
40
11
3
0
2
0
Нап
25
0
0
0
0
0
Нап
23
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
33
17
27
0
1
0
Вра
31
0
0
0
0
0
Вра
21
0
0
0
0
0
29
игроков
29
Всего игроков
3
вратаря
9
защитников
13
полузащитников
4
нападающих