Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
28
23
0
0
5
1
Защ
34
22
0
0
5
0
Защ
32
21
0
0
4
0
Защ
38
17
0
0
7
1
Защ
28
11
0
0
3
1
Защ
28
10
0
0
4
1
Защ
25
2
0
0
0
0
Пол
28
26
4
3
8
1
Пол
30
24
1
3
1
1
Пол
30
21
0
1
4
0
Пол
39
19
0
0
2
0
Пол
30
11
0
0
2
0
Пол
31
10
1
0
3
1
Пол
28
8
0
0
2
0
Пол
38
6
0
0
0
0
Пол
40
6
0
0
0
0
Пол
36
2
0
0
0
0
Пол
26
1
0
0
0
0
Пол
33
1
0
0
0
0
Пол
28
0
0
0
0
0
Нап
30
24
5
0
1
0
Нап
27
16
3
0
4
0
Нап
33
5
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
33
26
40
0
2
0
Вра
38
6
12
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
2
вратаря
10
защитников
16
полузащитников
7
нападающих