Кордоба
Кордоба
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Испания
Стадион
Нуэво Арканхель
Тренер
Хосе Антонио Ромеро
Х. Ромеро
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
2
Александар Пантич А. Пантич
Защ
28
23
0
0
5
1
3
Хосе Анхель Креспо Х. Креспо
Защ
34
22
0
0
5
0
17
Адриан Джуниньо А. Джуниньо
Защ
32
21
0
0
4
0
12
Иньиго Лопес И. Лопес
Защ
38
17
0
0
7
1
15
Дэйвид Дэйвид
Защ
32
15
0
0
4
0
26
Эдимар Эдимар
Защ
34
14
0
1
1
0
33
Эдуард Кампабадаль Э. Кампабадаль
Защ
28
11
0
0
3
1
29
Дани Пинильос Д. Пинильос
Защ
28
10
0
0
4
1
4
Яго Бузон Я. Бузон
Защ
37
3
0
0
2
0
30
Фран Серрано Ф. Серрано
Защ
25
2
0
0
0
0
10
Федерико Картабия Ф. Картабия
Пол
28
26
4
3
8
1
18
Борха Гарсия Б. Гарсия
Пол
30
24
1
3
1
1
7
Фаусто Росси Ф. Росси
Пол
30
21
0
1
4
0
16
Фидель Фидель
Пол
31
20
1
1
1
0
23
Абель Гомес А. Гомес
Пол
39
19
0
0
2
0
35
Феде Вико Ф. Вико
Пол
26
16
0
0
1
0
6
Лусо Лусо
Пол
36
14
1
0
2
0
44
Рене Крхин Р. Крхин
Пол
30
11
0
0
2
0
5
Патрик Клод Экенг Экенг П. Экенг Экенг
Пол
31
10
1
0
3
1
16
Бруно Сукулини Б. Сукулини
Пол
28
8
0
0
2
0
19
Хосе Мария Лопес Силва Х. Лопес Силва
Пол
38
6
0
0
0
0
22
Ариц Гарай А. Гарай
Пол
40
6
0
0
0
0
21
Карлос Кабальеро К. Кабальеро
Пол
36
2
0
0
0
0
36
Жонатан Бижимин Ж. Бижимин
Пол
26
1
0
0
0
0
11
Хосе Карлос Хосе Карлос
Пол
33
1
0
0
0
0
39
Хосе Агульо Х. Агульо
Пол
28
0
0
0
0
0
0
Набиль Гилас Н. Гилас
Нап
30
24
5
0
1
0
28
Флорин Андоне Ф. Андоне
Нап
27
16
3
0
4
0
32
Бебе Бебе
Нап
30
16
0
1
5
0
9
Элдон Элдон
Нап
32
13
0
0
4
0
9
Хиско Хиско
Нап
34
8
1
0
0
0
24
Майк Хавенаар М. Хавенаар
Нап
33
5
0
0
1
0
30
Ридер Ридер
Нап
28
3
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Хуан Карлос Хуан Карлос
Вра
33
26
40
0
2
0
13
Микель Саизар М. Саизар
Вра
38
6
12
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
2
вратаря
10
защитников
16
полузащитников
7
нападающих