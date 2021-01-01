Киккерс
Оффенбах-на-Майне
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Страна
Германия
Стадион
Спарда-Банк-Хессен-Штадион
Тренер
Рико Шмитт
Р. Шмитт
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Маартен Стекеленбург М. Стекеленбург
Вра
38
1
0
0
1
1
Джанлуиджи Буффон Д. Буффон
Вра
43
1
0
0
0
0
Фабио Колторти Ф. Колторти
Вра
40
1
0
0
1
0
3
игроков
3
Всего игроков
3
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
0
нападающийов