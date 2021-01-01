Карпаты
Львов
Подписаться
Сайт
Страна
Украина
Стадион
Украина
Тренер
Олег Дулуб
О. Дулуб
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Неманья Тубич Н. Тубич
Защ
36
4
0
0
0
0
0
Артем Федецкий А. Федецкий
Защ
35
3
0
0
1
0
0
Вячеслав Чечер В. Чечер
Защ
40
3
0
0
1
1
0
Иван Милошевич И. Милошевич
Защ
36
2
0
0
0
0
0
Тарас Петривский Т. Петривский
Защ
37
1
0
0
1
0
0
Евгений Тарасенко Е. Тарасенко
Защ
38
0
0
0
0
0
0
Игорь Худобяк И. Худобяк
Пол
36
4
0
0
0
0
0
Денис Кожанов Д. Кожанов
Пол
33
4
1
0
0
0
0
Данило Авелар Д. Авелар
Пол
31
4
0
0
0
0
0
Михаил Кополовец М. Кополовец
Пол
37
4
1
0
1
0
0
Андрей Ткачук А. Ткачук
Пол
33
3
0
0
0
0
0
Самсон Годвин С. Годвин
Пол
37
3
0
0
2
0
0
Олег Голодюк О. Голодюк
Пол
33
3
1
0
1
0
0
Григорий Баранец Г. Баранец
Пол
34
1
0
0
0
0
0
Борис Баранец Б. Баранец
Пол
34
1
0
0
0
0
0
Ярослав Мартынюк Я. Мартынюк
Пол
32
0
0
0
0
0
0
Сергей Зенев С. Зенев
Нап
31
3
0
1
0
0
0
Сергей Кузнецов С. Кузнецов
Нап
38
3
0
0
0
0
0
Александр Гурули А. Гурули
Нап
35
2
0
0
0
0
0
Вильям Батиста В. Батиста
Нап
40
1
0
0
0
0
0
Юрий Габовда Ю. Габовда
Нап
31
1
0
0
0
0
0
Владимир Гудыма В. Гудыма
Нап
30
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Виталий Руденко В. Руденко
Вра
40
2
4
0
0
0
0
Андрей Тлумак А. Тлумак
Вра
42
2
8
1
1
0
0
Роман Мисак Р. Мисак
Вра
29
0
0
0
0
0
25
игроков
25
Всего игроков
3
вратаря
6
защитников
10
полузащитников
6
нападающих