Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
36
4
0
0
0
0
Защ
35
3
0
0
1
0
Защ
40
3
0
0
1
1
Защ
36
2
0
0
0
0
Защ
37
1
0
0
1
0
Защ
38
0
0
0
0
0
Пол
36
4
0
0
0
0
Пол
33
4
1
0
0
0
Пол
31
4
0
0
0
0
Пол
37
4
1
0
1
0
Пол
33
3
0
0
0
0
Пол
37
3
0
0
2
0
Пол
33
3
1
0
1
0
Пол
34
1
0
0
0
0
Пол
34
1
0
0
0
0
Пол
32
0
0
0
0
0
Нап
31
3
0
1
0
0
Нап
38
3
0
0
0
0
Нап
35
2
0
0
0
0
Нап
40
1
0
0
0
0
Нап
31
1
0
0
0
0
Нап
30
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
40
2
4
0
0
0
Вра
42
2
8
1
1
0
Вра
29
0
0
0
0
0
25
игроков
25
Всего игроков
3
вратаря
6
защитников
10
полузащитников
6
нападающих