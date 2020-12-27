Кардифф
Кардифф
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Сайт
www.cardiffcityfc.co.uk/
Страна
Уэльс
Стадион
Кардифф Сити
Тренер
Нил Харрис
Н. Харрис
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Темнокожий игрок «Ноттингема» не встал на колено вместе со всеми. Он не фанат BLM
2
#Лайл Тейлор
10 января, 18:51
2
Великий гол из Англии – игрок ударил со своей половины и потом крутанул сальто
#Уилл Волкс
27 декабря 2020, 15:27
Бывший игрок «Кардиффа» умер в 35 лет, упав с лестницы в пабе. Он раньше играл против юного Руни, его тренировал Сульшер
#Питер Уиттингем
19 марта 2020, 21:15
Год после смерти Эмилиано Салы: отец умер, а клубы до сих пор спорят о деньгах
#Эмилиано Сала
21 января 2020, 15:05
# новости спорта
Решение ФИФА по трансферу погибшего Салы: «Кардифф» заплатит «Нанту» 5,3 млн фунтов
30 сентября 2019, 20:26