Йовил
Йовил
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Сайт
Страна
Англия
Стадион
Хюиш Парк
Тренер
Гэри Джонсон
Г. Джонсон
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
4
Джаред Берд Д. Берд
Пол
23
2
0
0
0
0
29
Паулюс Голубицкас П. Голубицкас
Пол
21
0
0
0
0
0
18
Алекс Фишер А. Фишер
Нап
30
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
2
полузащитников
1
нападающий