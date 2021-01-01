Исландия (мол.)
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Исландия
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Тренер
Давид Снорри Йонассон
Д. Йонассон
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
23
Ари Лейфссон А. Лейфссон
Защ
22
3
0
0
0
0
16
Хердур Инги Гуннарссон Х. Гуннарссон
Защ
22
3
0
0
1
0
2
Финнур Томас Палмасон Ф. Палмасон
Защ
20
2
0
0
0
0
4
Роберт Орри Торкелссон Р. Торкелссон
Защ
19
2
0
0
0
0
3
Валгейр Лунддал Фридрикссон В. Фридрикссон
Защ
19
1
0
0
0
0
5
Исак Оли Олафссон И. Олафссон
Защ
20
1
0
0
0
0
18
Виллум Тор Виллумсон В. Виллумсон
Пол
22
3
0
1
0
0
20
Колбейнн Биркир Финнссон К. Финнссон
Пол
21
3
0
0
1
0
6
Алекс Тор Хаукссон А. Хаукссон
Пол
21
3
0
0
0
0
7
Исак-Бергманн Йоуханнессон И. Йоуханнессон
Пол
18
2
0
0
0
0
9
Стефан Тейтур Тордарсон С. Тордарсон
Пол
22
2
0
0
0
0
8
Андри-Фаннар Бальдюрссон А. Бальдюрссон
Пол
19
2
0
0
0
0
22
Колбейнн Тордарсон К. Тордарсон
Пол
21
2
0
0
0
0
14
Бринйолфур Дарри Виллумссон Б. Виллумссон
Пол
20
2
0
0
0
0
21
Торир Йоханн Хельгасон Т. Хельгасон
Пол
20
1
0
0
0
0
10
Микаэл Андерсон М. Андерсон
Нап
22
3
0
0
1
0
15
Валдимар Тор Ингимундарсон В. Ингимундарсон
Нап
21
3
0
0
0
0
17
Свейнн Арон Гудйонсен С. Гудйонсен
Нап
22
2
1
0
1
0
11
Йон Дагур Торстейнссон Й. Торстейнссон
Нап
22
2
0
0
1
0
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон Б. Бьяркасон
Нап
20
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
13
Патрик Гуннарссон П. Гуннарссон
Вра
20
2
4
0
0
0
1
Элиас Рафн Олафссон Э. Олафссон
Вра
21
1
0
0
0
0
12
Хакон Рафн Валдимарссон Х. Валдимарссон
Вра
19
0
0
0
0
0
23
игроков
23
Всего игроков
3
вратаря
6
защитников
9
полузащитников
5
нападающих