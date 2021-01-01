Исландия (мол.)

Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
22
3
0
0
0
0
Защ
22
3
0
0
1
0
Защ
20
2
0
0
0
0
Защ
19
2
0
0
0
0
Защ
19
1
0
0
0
0
Защ
20
1
0
0
0
0
Пол
22
3
0
1
0
0
Пол
21
3
0
0
1
0
Пол
21
3
0
0
0
0
Пол
18
2
0
0
0
0
Пол
22
2
0
0
0
0
Пол
19
2
0
0
0
0
Пол
21
2
0
0
0
0
Пол
20
2
0
0
0
0
Пол
20
1
0
0
0
0
Нап
22
3
0
0
1
0
Нап
21
3
0
0
0
0
Нап
22
2
1
0
1
0
Нап
22
2
0
0
1
0
Нап
20
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
20
2
4
0
0
0
Вра
21
1
0
0
0
0
Вра
19
0
0
0
0
0
23
игроков
23
Всего игроков
3
вратаря
6
защитников
9
полузащитников
5
нападающих