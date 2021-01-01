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Страна
Казахстан
Стадион
Центральный
Тренер
Димитар Димитров
Д. Димитров
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
5
Александр Кислицын А. Кислицын
Защ
35
1
0
0
0
0
15
Сергей Кисляк С. Кисляк
Пол
33
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов