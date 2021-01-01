Ильвес
Тампере
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Страна
Финляндия
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Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
L. Ala-Myllymaki L.
Нап
1
1
1
0
0
J. Veteli J.
Нап
1
1
0
0
0
T. Miettunen T.
Нап
1
0
0
1
0
F. Aspegren F.
Нап
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
4
игроков
4
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
4
нападающих