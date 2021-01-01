ИБВ
Вестманнаэйяр
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Страна
Исландия
Стадион
Хастейнсволлюр
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
7
Кай-Лео Барталсстову К. Барталсстову
Нап
29
1
0
0
0
0
77
Джонатан Фрэнкс Д. Фрэнкс
Нап
30
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
2
нападающих