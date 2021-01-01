Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
37
5
0
1
0
1
Защ
42
5
0
0
0
0
Защ
26
5
0
0
0
0
Защ
40
3
0
0
0
0
Защ
34
3
0
0
0
1
Защ
28
3
0
0
0
0
Защ
26
2
0
0
0
0
Защ
44
2
0
0
0
0
Защ
42
1
0
0
0
0
Защ
27
0
0
0
0
0
Защ
29
0
0
0
0
0
Пол
33
6
2
0
2
0
Пол
31
6
0
2
0
0
Пол
39
6
0
1
1
0
Пол
30
6
0
1
0
0
Пол
40
5
0
1
2
0
Пол
27
0
0
0
0
0
Пол
33
0
0
0
0
0
Нап
35
6
4
0
1
0
Нап
37
5
0
1
1
0
Нап
38
3
2
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
34
6
12
0
0
0
Вра
48
0
0
0
0
0
24
игроков
24
Всего игроков
2
вратаря
11
защитников
7
полузащитников
4
нападающих