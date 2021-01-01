Хельсингборг
Хельсингборг
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Швеция
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Хенрик Ларссон
Х. Ларссон
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Петер Ларссон П. Ларссон
Защ
37
5
0
1
0
1
0
Кристоффер Андерссон К. Андерссон
Защ
42
5
0
0
0
0
0
Йере Уронен Й. Уронен
Защ
26
5
0
0
0
0
0
Эрленд Ханствейт Э. Ханствейт
Защ
40
3
0
0
0
0
0
Валид Атта В. Атта
Защ
34
3
0
0
0
1
0
Джозеф Баффо Д. Баффо
Защ
28
3
0
0
0
0
0
Эмиль Крафт Э. Крафт
Защ
26
2
0
0
0
0
0
Эрик Валстедт Э. Валстедт
Защ
44
2
0
0
0
0
0
Эрик Эдман Э. Эдман
Защ
42
1
0
0
0
0
0
Йеспер Бьоркман Й. Бьоркман
Защ
27
0
0
0
0
0
0
Лорет Садику Л. Садику
Защ
29
0
0
0
0
0
0
Алехандро Бедойя А. Бедойя
Пол
33
6
2
0
2
0
0
Мэй Малангу М. Малангу
Пол
31
6
0
2
0
0
0
Ардиан Гаши А. Гаши
Пол
39
6
0
1
1
0
0
Дэвид Аккам Д. Аккам
Пол
30
6
0
1
0
0
0
Маттиас Линдстрем М. Линдстрем
Пол
40
5
0
1
2
0
0
Давид Свенссон Д. Свенссон
Пол
27
0
0
0
0
0
0
Даниэль Нордмарк Д. Нордмарк
Пол
33
0
0
0
0
0
0
Никола Джурдич Н. Джурдич
Нап
35
6
4
0
1
0
0
Рашид Буаузан Р. Буаузан
Нап
37
5
0
1
1
0
0
Альваро Альваро
Нап
41
5
1
0
0
0
0
Томас Сёрум Т. Сёрум
Нап
38
3
2
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Пер Ханссон П. Ханссон
Вра
34
6
12
0
0
0
0
Даниэль Андерссон Д. Андерссон
Вра
48
0
0
0
0
0
24
игроков
24
Всего игроков
2
вратаря
11
защитников
7
полузащитников
4
нападающих