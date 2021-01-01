Гримсби Таун
Клифорпс
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Страна
Англия
Стадион
Бландел Парк
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
22
Эллиот Эмблтон Э. Эмблтон
Пол
22
1
0
0
0
0
4
Джон Уэлш Д. Уэлш
Пол
37
0
0
0
0
0
30
Бен Прингл Б. Прингл
Пол
31
0
0
0
0
0
18
Чарльз Вернам Ч. Вернам
Пол
24
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
4
игроков
4
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
4
полузащитников
0
нападающийов