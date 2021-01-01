Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
40
2
0
0
0
0
Защ
39
2
0
0
0
0
Защ
32
2
0
0
0
0
Защ
37
2
0
0
1
0
Защ
40
2
0
0
0
0
Защ
30
1
0
0
0
0
Защ
40
1
0
0
0
0
Защ
28
0
0
0
0
0
Пол
34
2
0
0
0
0
Пол
34
2
0
0
0
0
Пол
35
2
0
0
0
0
Пол
35
1
0
0
0
0
Пол
30
1
0
0
0
0
Пол
36
1
0
0
0
0
Пол
34
1
0
0
0
0
Пол
28
0
0
0
0
0
Нап
35
2
0
0
0
0
Нап
37
2
0
0
1
0
Нап
38
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
37
2
4
0
0
0
Вра
28
0
0
0
0
0
21
игроков
21
Всего игроков
2
вратаря
8
защитников
8
полузащитников
3
нападающих