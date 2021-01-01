Гомель
Гомель
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Страна
Белоруссия
Стадион
Центральный
Тренер
Вячеслав Геращенко
В. Геращенко
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Николай Кашевский Н. Кашевский
Защ
40
2
0
0
0
0
0
Игорь Воронков И. Воронков
Защ
39
2
0
0
0
0
0
Сергей Матвейчик С. Матвейчик
Защ
32
2
0
0
0
0
0
Дмитрий Климович Д. Климович
Защ
37
2
0
0
1
0
0
Павел Кирильчик П. Кирильчик
Защ
40
2
0
0
0
0
0
Игорь Кузменок И. Кузменок
Защ
30
1
0
0
0
0
0
Павел Евсеенко П. Евсеенко
Защ
40
1
0
0
0
0
0
Эзекииль Паломек Э. Паломек
Защ
28
0
0
0
0
0
0
Николай Липаткин Н. Липаткин
Пол
34
2
0
0
0
0
0
Сергей Косека С. Косека
Пол
34
2
0
0
0
0
0
Томаш Новак Т. Новак
Пол
35
2
0
0
0
0
0
Вадим Демидович В. Демидович
Пол
35
1
0
0
0
0
0
Илья Алексиевич И. Алексиевич
Пол
30
1
0
0
0
0
0
Артур Левицкий А. Левицкий
Пол
36
1
0
0
0
0
0
Алексей Тимошенко А. Тимошенко
Пол
34
1
0
0
0
0
0
Денис Яхно Д. Яхно
Пол
28
0
0
0
0
0
0
Дмитрий Платонов Д. Платонов
Нап
35
2
0
0
0
0
0
Александр Алумона А. Алумона
Нап
37
2
0
0
1
0
0
Андрей Шеряков А. Шеряков
Нап
38
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Владимир Бушма В. Бушма
Вра
37
2
4
0
0
0
0
Андрей Сакович А. Сакович
Вра
28
0
0
0
0
0
21
игроков
21
Всего игроков
2
вратаря
8
защитников
8
полузащитников
3
нападающих