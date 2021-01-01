Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
26
33
0
8
4
0
Защ
37
27
1
0
2
0
Защ
23
23
3
0
4
0
Защ
34
22
0
0
3
1
Защ
27
16
0
0
3
0
Защ
26
15
0
0
2
0
Защ
32
3
0
0
1
1
Защ
21
2
0
0
0
0
Защ
30
1
0
0
0
0
Пол
23
25
1
6
4
0
Пол
37
24
1
1
4
0
Пол
24
23
1
1
3
1
Пол
26
21
0
0
3
0
Пол
30
15
3
1
1
0
Пол
23
9
0
1
3
0
Пол
26
8
0
0
3
0
Пол
29
6
1
0
0
0
Пол
28
5
0
0
2
0
Пол
32
2
0
0
0
0
Нап
23
30
9
1
4
2
Нап
27
9
3
0
2
0
Нап
31
8
0
0
0
0
Нап
24
4
0
0
1
0
Нап
30
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
26
19
25
0
0
0
Вра
31
15
26
0
0
0
Вра
32
0
0
0
0
0
29
игроков
29
Всего игроков
3
вратаря
9
защитников
11
полузащитников
6
нападающих