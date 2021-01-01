Генгам
Генгам
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Франция
Стадион
Стад дю Рудуру
Тренер
Жослен Гурвеннек
Ж. Гурвеннек
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
5
Педру Ребошу П. Ребошу
Защ
26
33
0
8
4
0
15
Жереми Сорбон Ж. Сорбон
Защ
37
27
1
0
2
0
20
Феликс Эбоа-Эбоа Ф. Эбоа-Эбоа
Защ
23
23
3
0
4
0
29
Кристоф Кербра К. Кербра
Защ
34
22
0
0
3
1
2
Джордан Икоко Д. Икоко
Защ
27
16
0
0
3
0
25
Шейк Траоре Ш. Траоре
Защ
26
15
0
0
2
0
3
Папи Джилободжи П. Джилободжи
Защ
32
3
0
0
1
1
4
Джеги Койта Д. Койта
Защ
21
2
0
0
0
0
13
Йохан Ларссон Й. Ларссон
Защ
30
1
0
0
0
0
7
Людовик Бляс Л. Бляс
Пол
23
25
1
6
4
0
22
Этьен Дидо Э. Дидо
Пол
37
24
1
1
4
0
24
Маркус Коко М. Коко
Пол
24
23
1
1
3
1
6
Лебоганг Фири Л. Фири
Пол
26
21
0
0
3
0
8
Люка До Л. До
Пол
32
16
3
1
4
0
10
Николя Бенезе Н. Бенезе
Пол
30
15
3
1
1
0
19
Мехди Мергем М. Мергем
Пол
23
9
0
1
3
0
21
Дидье Ндонг Д. Ндонг
Пол
26
8
0
0
3
0
12
Йени Нгбакото Й. Нгбакото
Пол
29
6
1
0
0
0
18
Гессума Фофана Г. Фофана
Пол
28
5
0
0
2
0
27
Франк Табану Ф. Табану
Пол
32
2
0
0
0
0
11
Маркус Тюрам М. Тюрам
Нап
23
30
9
1
4
2
26
Нолан Ру Н. Ру
Нап
33
16
1
0
2
0
9
Александре Менди А. Менди
Нап
27
9
3
0
2
0
23
Ронни Роделен Р. Роделен
Нап
31
8
0
0
0
0
14
Натаэль Жулан Н. Жулан
Нап
24
4
0
0
1
0
19
Яннис Салибу Я. Салибу
Нап
30
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
16
Марк-Орель Каяр М. Каяр
Вра
26
19
25
0
0
0
1
Карл-Юхан Юнссон К. Юнссон
Вра
31
15
26
0
0
0
30
Денис Петрич Д. Петрич
Вра
32
0
0
0
0
0
29
игроков
29
Всего игроков
3
вратаря
9
защитников
11
полузащитников
6
нападающих