Гандзасар
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Армения
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Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
18
Айк Ишханян А. Ишханян
Защ
31
1
0
0
0
0
7
Вардан Погосян В. Погосян
Пол
29
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
12
Григор Меликсетян Г. Меликсетян
Вра
34
1
1
0
0
0
3
игроков
3
Всего игроков
1
вратарь
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов