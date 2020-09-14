Гамбург
Гамбург
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Сайт
hsv.de
Страна
Германия
Стадион
Имтех Арена
Тренер
Кристиан Тиц
К. Тиц
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Расписание
Матчи
Таблица
Игрок «Гамбурга» напал и повалил фаната после вылета из Кубка
#Кубок Германии
14 сентября 2020, 23:35
Слишком странный трансфер «Локо»: агрессивный легионер из Серии B, который часто ошибается
#Слободан Райкович
06 августа 2020, 19:35
«Гамбург» проиграл 1:5, хотя для стыков за Бундеслигу хватало ничьей
#Гамбург
28 июня 2020, 21:02
Удивительная жизнь Марселя Янсена: закончил карьеру в 29, потому что «Гамбург» не продлил с ним контракт, через 4 года стал его президентом
#Марсель Янсен
31 марта 2020, 11:33
В Германии впервые официально разрешили пиротехнику на стадионе. До этого клубы штрафовали на миллионы евро
#Гамбург
09 февраля 2020, 11:16
Парень из «Гамбурга» подменил имя и возраст, чтобы его не депортировали. Теперь все раскрылось
#Гамбург
09 августа 2019, 13:50
Халк – советчик, а бабушка – главный мотиватор. Что нужно знать о новичке «Зенита»
#Зенит
05 июля 2019, 00:25
В Гамбурге – безумие. Там проходит фанатский марш к дерби во второй лиге
#Бундеслига 2
10 марта 2019, 14:59
# новости спорта
Холанд забил 25 голов в первых 25 матчах в Бундеслиге – это рекорд
10 января, 10:59
Подравшийся с фанатом игрок «Гамбурга» дисквалифицирован на несколько матчей
18 сентября 2020, 16:22