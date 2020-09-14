Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Квинси Промес
Муктар Дьякаби
Артем Дзюба
Александр Соболев
Ивица Олич
Александр Кокорин
Лука Модрич
Словакия
Россия
Нидерланды
Германия
Мальта
США
Китай
Норвегия
Косово
Сербия
Франция
Спартак
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Локомотив
Вильярреал
Атлетико
Реал
Тамбов
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Гамбург
Гамбург
Подписаться
Сайт
hsv.de
Страна
Германия
Стадион
Имтех Арена
Тренер
Кристиан Тиц
К. Тиц
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Игрок «Гамбурга» напал и повалил фаната после вылета из Кубка
#Кубок Германии
14 сентября 2020, 23:35
Слишком странный трансфер «Локо»: агрессивный легионер из Серии B, который часто ошибается
#Слободан Райкович
06 августа 2020, 19:35
«Гамбург» проиграл 1:5, хотя для стыков за Бундеслигу хватало ничьей
#Гамбург
28 июня 2020, 21:02
Удивительная жизнь Марселя Янсена: закончил карьеру в 29, потому что «Гамбург» не продлил с ним контракт, через 4 года стал его президентом
#Марсель Янсен
31 марта 2020, 11:33
В Германии впервые официально разрешили пиротехнику на стадионе. До этого клубы штрафовали на миллионы евро
#Гамбург
09 февраля 2020, 11:16
Парень из «Гамбурга» подменил имя и возраст, чтобы его не депортировали. Теперь все раскрылось
#Гамбург
09 августа 2019, 13:50
Халк – советчик, а бабушка – главный мотиватор. Что нужно знать о новичке «Зенита»
#Зенит
05 июля 2019, 00:25
В Гамбурге – безумие. Там проходит фанатский марш к дерби во второй лиге
#Бундеслига 2
10 марта 2019, 14:59
#
новости спорта
Холанд забил 25 голов в первых 25 матчах в Бундеслиге – это рекорд
10 января, 10:59
Подравшийся с фанатом игрок «Гамбурга» дисквалифицирован на несколько матчей
18 сентября 2020, 16:22