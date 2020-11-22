Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Квинси Промес
Муктар Дьякаби
Артем Дзюба
Александр Соболев
Ивица Олич
Александр Кокорин
Лука Модрич
Словакия
Россия
Нидерланды
Германия
Мальта
США
Китай
Норвегия
Косово
Сербия
Франция
Спартак
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Локомотив
Вильярреал
Атлетико
Реал
Тамбов
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Фрайбург
Фрайбург
Подписаться
Сайт
www.scfreiburg.com/
Страна
Германия
Стадион
Мэйдж-Солар
Тренер
Кристиан Штрайх
К. Штрайх
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Гляньте на уникального форварда Бундеслиги: он каждый год уничтожает одну и ту же команду
#Жан-Филипп Матета
22 ноября 2020, 20:41
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
Игроки «Фрайбурга» праздновали голы локтями 💪🏻
1
#Фрайбург
16 мая 2020, 20:20
1
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая 2020, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая 2020, 21:25
Подросток за 150 тысяч евро делает победы для «Баварии». Каждый выход на замену в Бундеслиге – гол
#Джошуа Зиркзее
21 декабря 2019, 22:54
Филипп набивает статистику через пенальти, хотя до «Динамо» был в них неудачником
#Максимилиан Филипп
02 декабря 2019, 14:45
В Бундеслиге капитан сбил с ног тренера соперника и спровоцировал большой конфликт. После игры все сразу помирились
#Бундеслига
11 ноября 2019, 14:40
#
новости спорта
Капитан «Айнтрахта», сбивший с ног тренера «Фрайбурга», рассказал об угрозах от детей
16 ноября 2020, 19:59
«Фрайбург» арендовал Тиля у «Спартака»
03 сентября 2020, 20:09
В Берлине загорелся поезд с фанатами, их забрали переночевать в VIP на стадион соперника
22 октября 2019, 19:23
Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
#Стефан Мулен
01 октября 2019, 13:00
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
Тренер из Бундеслиги путешествует с рюкзаком, заботится об экологии и обсуждает с игроками политику. Его философия – изучать мир через футбол
#Кристиан Штрайх
15 августа 2019, 07:00