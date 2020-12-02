Ференцварош
Будапешт
Подписаться
Сайт
www.fradi.hu/
Страна
Венгрия
Стадион
Альберт Флориан Стэдиум
Тренер
Сергей Ребров
С. Ребров
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Первый мяч на «Камп Ноу», четыре гола в трех матчах – это неожиданно преобразился Брэйтуэйт из «Барсы»
#Мартин Брэйтуэйт
02 декабря 2020, 23:59
Однажды Роналду пожадничал футболку игроку «Ференвароша». В ответ – другой игрок забрал празднование Роналду
#Криштиану Роналду
25 ноября 2020, 00:10
Ребров стал легендой в киевском «Динамо». Теперь сыграет против него в Лиге чемпионов
#Сергей Ребров
01 октября 2020, 23:03
Чем удивила Лига Европы. Совсем чуть-чуть об «Арсенале», похвала Джеррарду и венграм
#Лига Европы
29 ноября 2019, 02:47
Драка фанатов в метро, нападение перед ареной, аресты – все это окружало игру ЦСКА в Лиге Европы
#ЦСКА
08 ноября 2019, 00:50
ЦСКА проиграл даже 260-й команде Европы. Теперь 0 (НОЛЬ!) очков после трех туров
#ЦСКА
24 октября 2019, 21:58
«Ференцварош» тянет Сергей Ребров: выиграл чемпионство, взял украинцев, ругался с лидерами
#Сергей Ребров
30 августа 2019, 18:31
Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
14 августа 2019, 12:35
# новости спорта
Киевское «Динамо» вышло в Лигу Европы, обыграв «Ференцварош»
09 декабря 2020, 00:49
«Барселона» стала первой командой, которая забивала с пенальти в пяти турах ЛЧ подряд
03 декабря 2020, 10:47
«Барселона» и «Ювентус» разыграют первое место в последнем туре. «Юве» желательна крупная победа
03 декабря 2020, 00:51
Брэйтуэйт сделал «2+1» против киевского «Динамо». Это его первый матч в основе в Лиге чемпионов
25 ноября 2020, 01:02
Роналду-2020: 36 матчей и 36 голов. В феврале ему исполнится 36 лет
24 ноября 2020, 23:08
Роналду играет в Лиге чемпионов в 18-м сезоне подряд. Больше серия только у Касильяса – 20 сезонов
05 ноября 2020, 00:21
Два 17-летних подростка забили за «Барселону» в матче Лиги чемпионов
21 октября 2020, 01:18
Два гола Фати до его 18-летия – лучший результат в истории Лиги чемпионов
20 октября 2020, 23:29