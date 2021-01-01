Енисей
Красноярск
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Страна
Россия
Стадион
Центральный
Тренер
Александр Алферов
А. Алферов
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
2
Валерий Кичин В. Кичин
Защ
28
15
4
0
5
1
15
Валерий Цховребов В. Цховребов
Защ
31
14
0
0
5
0
80
Артем Абрамов А. Абрамов
Защ
30
12
0
0
3
1
5
Николай Марков Н. Марков
Защ
35
8
1
0
2
0
96
Томас Рукас Т. Рукас
Защ
24
7
0
0
1
0
19
Константин Гарбуз К. Гарбуз
Защ
33
6
0
0
0
0
6
Андрюс Рукас А. Рукас
Защ
24
2
0
0
0
0
4
Валерий Ганус В. Ганус
Защ
22
1
0
0
0
0
25
Максим Елеев М. Елеев
Защ
20
0
0
0
0
0
64
Олег Ланин О. Ланин
Пол
25
16
0
0
4
0
7
Александр Зотов А. Зотов
Пол
30
16
1
0
5
0
32
Никита Глушков Н. Глушков
Пол
26
15
3
0
0
0
33
Максим Сухомлинов М. Сухомлинов
Пол
22
14
0
0
4
0
17
Евгений Песиков Е. Песиков
Пол
22
14
3
0
3
0
12
Никита Раздорских Н. Раздорских
Пол
21
12
0
0
3
0
21
Егор Иванов Е. Иванов
Пол
28
11
1
0
1
0
8
Александр Ломакин А. Ломакин
Пол
26
10
1
0
1
0
10
Михаил Комков М. Комков
Пол
36
6
0
0
1
0
13
Александр Галимов А. Галимов
Пол
21
6
0
0
0
0
20
Тимур Сахаров Т. Сахаров
Пол
22
4
0
0
0
0
26
Дмитрий Билоног Д. Билоног
Пол
25
4
0
0
0
0
22
Артем Шаболин А. Шаболин
Пол
20
3
0
0
0
0
7
Александр Зотов А. Зотов
Пол
30
2
0
0
0
0
77
Денис Самойлов Д. Самойлов
Пол
21
0
0
0
0
0
82
Алексей Третьяков А. Третьяков
Пол
19
0
0
0
0
0
23
Хуан Эдуардо Лескано Х. Лескано
Нап
28
15
4
0
5
0
9
Анзор Саная А. Саная
Нап
31
9
1
0
3
0
37
Федор Дворников Ф. Дворников
Нап
28
3
0
0
0
0
Хуан Эдуардо Лескано Х. Лескано
Нап
28
3
1
0
0
0
91
Илья Карпук И. Карпук
Нап
23
1
0
0
0
0
85
Denis Sergeevich Churkin D.
Нап
0
0
0
0
0
89
Andrey Shirokov A.
Нап
0
0
0
0
0
85
Samir Ujkani S.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Михаил Опарин М. Опарин
Вра
27
13
13
0
1
0
30
Дмитрий Ребров Д. Ребров
Вра
23
3
3
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
2
вратаря
9
защитников
16
полузащитников
8
нападающих