Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
28
15
4
0
5
1
Защ
31
14
0
0
5
0
Защ
30
12
0
0
3
1
Защ
35
8
1
0
2
0
Защ
24
7
0
0
1
0
Защ
33
6
0
0
0
0
Защ
24
2
0
0
0
0
Защ
22
1
0
0
0
0
Защ
20
0
0
0
0
0
Пол
25
16
0
0
4
0
Пол
30
16
1
0
5
0
Пол
26
15
3
0
0
0
Пол
22
14
0
0
4
0
Пол
22
14
3
0
3
0
Пол
21
12
0
0
3
0
Пол
28
11
1
0
1
0
Пол
26
10
1
0
1
0
Пол
36
6
0
0
1
0
Пол
21
6
0
0
0
0
Пол
22
4
0
0
0
0
Пол
25
4
0
0
0
0
Пол
20
3
0
0
0
0
Пол
30
2
0
0
0
0
Пол
21
0
0
0
0
0
Пол
19
0
0
0
0
0
Нап
28
15
4
0
5
0
Нап
31
9
1
0
3
0
Нап
28
3
0
0
0
0
Нап
28
3
1
0
0
0
Нап
23
1
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
85Samir Ujkani S.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
27
13
13
0
1
0
Вра
23
3
3
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
2
вратаря
9
защитников
16
полузащитников
8
нападающих