Донкастер Роверс
Донкастер
Подписаться
Сайт
www.doncasterroversfc.co.uk/
Страна
Англия
Стадион
Кипмоат Стэдиум
Тренер
Пол Диков
П. Диков
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Босс английского клуба поджег свой стадион ради компенсации на новый. Но поджигатель выронил телефон – оба сели
#Донкастер
14 июля 2020, 22:04