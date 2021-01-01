Динамо
Бухарест
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Сайт
www.fcdinamo.ro/
Страна
Румыния
Стадион
Динамо
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
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защитников
0
полузащитников
0
нападающийов