Дерби Каунти
Дерби
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Уэйн Руни
У. Руни
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«До этого такое я забивал еще в школе». Главный гол в жизни Руни
#Уэйн Руни
15 января, 20:50
Агроном английского клуба ночевал на поле в -2˚: так он проверял, что газон не промерзает. «Уэмбли» восхитился и предложил ему работу
#Чорли
11 января, 17:02
Клуб из шестого дивизиона поет песню Adele в раздевалке. Всегда, когда побеждает в Кубке Англии
#Чорли
09 января, 18:35
Кто придумал классику – черно-белый мяч с пятиугольниками. Есть такие версии: архитектор, датский вратарь и adidas
#Футбол
02 июня 2020, 14:50
За полгода без Лэмпарда «Дерби» скатился до нижней части таблицы, пьяных ДТП и финансового скандала
#Дерби Каунти
17 января 2020, 22:25
7 мощных историй, которые мы упустили в праздники
#Хоккей
04 января 2020, 13:53
Вот самая грустная аренда лета. Уилсон постоянно забивает, но не может играть в «Ливерпуле»
#Харри Уилсон
25 августа 2019, 20:25
Руни будет играющим тренером в «Дерби Каунти». Начнет в следующем году
#Уэйн Руни
06 августа 2019, 17:15
# новости спорта
«Дерби» сделал Руни постоянным главным тренером. Он завершил карьеру игрока
15 января, 16:59
Забыли про Руни? А он забил в Кубке Англии и в следующем раунде сыграет против «МЮ»
05 февраля 2020, 10:00
3094 дня разделили матчи АПЛ в карьере вратаря «Ман Сити»
10 ноября 2019, 23:30
В Чемпионшипе появился закон против шпионажа. Все из-за Бьелсы
08 июня 2019, 10:50
«Астон Вилла» с Терри вышла в АПЛ. Она обыграла в финале Чемпионшипа «Дерби» Лэмпарда
27 мая 2019, 18:50