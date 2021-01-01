Чехия (мол.)

Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
20
2
0
0
0
0
Защ
23
2
0
0
2
0
Защ
18
0
0
0
0
0
Защ
21
0
0
0
0
0
Пол
17
2
0
0
0
0
Пол
22
2
0
0
1
0
Пол
21
2
0
0
0
0
Нап
2
0
0
0
0
10O. Sasinka O.
Нап
2
0
0
0
0
Нап
2
0
0
0
0
Нап
2
0
0
1
0
17Tomas Ostrak T.
Нап
2
0
0
0
0
21Pavel Sulc P.
Нап
2
0
0
0
0
20Václav Drchal V.
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
18Denis Granecný D.
Нап
1
0
0
1
0
8F. Havelka F.
Нап
1
0
0
0
0
22A. Vanicek A.
Нап
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
22
игроков
22
Всего игроков
0
вратаря
4
защитников
3
полузащитников
15
нападающих