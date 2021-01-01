Чехия (мол.)
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Чехия
Стадион
Тренер
Карел Крейчи
К. Крейчи
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
15
Михал Фукала М. Фукала
Защ
20
2
0
0
0
0
3
Матей Халуш М. Халуш
Защ
23
2
0
0
2
0
2
Мартин Витик М. Витик
Защ
18
0
0
0
0
0
5
Доминик Плехаты Д. Плехаты
Защ
21
0
0
0
0
0
19
Адам Карабец А. Карабец
Пол
17
2
0
0
0
0
12
Ондржей Лингр О. Лингр
Пол
22
2
0
0
1
0
6
Михал Садилек М. Садилек
Пол
21
2
0
0
0
0
16
Martin Jedlička M.
Нап
2
0
0
0
0
10
O. Sasinka O.
Нап
2
0
0
0
0
9
Dominik Janosek D.
Нап
2
0
0
0
0
11
Ladislav Krejčí L.
Нап
2
0
0
1
0
7
P. Bucha P.
Нап
2
0
0
0
0
17
Tomas Ostrak T.
Нап
2
0
0
0
0
21
Pavel Sulc P.
Нап
2
0
0
0
0
20
Václav Drchal V.
Нап
1
0
0
0
0
14
P. Zitny P.
Нап
1
0
0
0
0
4
Libor Holík L.
Нап
1
0
0
0
0
18
Denis Granecný D.
Нап
1
0
0
1
0
13
M. Kohut M.
Нап
1
0
0
0
0
8
F. Havelka F.
Нап
1
0
0
0
0
22
A. Vanicek A.
Нап
1
0
0
1
0
23
M. Trmal M.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
22
игроков
22
Всего игроков
0
вратаря
4
защитников
3
полузащитников
15
нападающих