Бурсаспор
Бурса
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Сайт
www.bursaspor.org.tr/
Страна
Турция
Стадион
Бурса Ататюрк
Тренер
Хамза Хамзаоглу
Х. Хамзаоглу
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Турецкий диктор обманул весь стадион, назвав неправильный счет, и повлиял на чемпионскую гонку. Дальше – суд
#Фенербахче
13 июля 2020, 22:00