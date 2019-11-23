Брест
Брест
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Сайт
sb29.bzh
Страна
Франция
Стадион
Франсис-Ле Бле
Тренер
Оливье Далл'Оглио
О. Далл'Оглио
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Вратари «Бреста» – загадка. Один обводил в штрафной и привез гол, другой раньше пропускал с углового
1
#Себастьян Сибуа
20 февраля, 00:37
1
Неймар выздоровел, но все обсуждают прически, ссору с тренером и поездки в Испанию
#Неймар
23 ноября 2019, 14:26
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
# новости спорта
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10