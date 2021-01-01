Ботев
Пловдив
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Болгария
Стадион
Христо Ботев
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Йордан Минев Й. Минев
Защ
40
3
0
0
2
0
8
Тодор Неделев Т. Неделев
Пол
28
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов