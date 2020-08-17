Бордо
Бордо
Подписаться
Сайт
www.girondins.com/en/home-page
Страна
Франция
Стадион
Шабан Дельма
Тренер
Жан-Луи Гассе
Ж. Гассе
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Новичок «Локо» Камано: суперскоростной, не любит тактику, забивал красиво издали
#Франсуа Камано
17 августа 2020, 20:25
«Бордо» показал новое лого за 2 млн евро. Все в ярости: фанаты бастуют на площади, а мэр города призывает к бойкоту
3
#Бордо
03 июля 2020, 16:30
3
Откуда взялось правило шести секунд для вратарей
#Футбол
24 мая 2020, 15:38
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
# новости спорта
«Локомотив» подтвердил переход Пабло. Он взял третий номер
16 января, 10:18
«Локомотив» договорился с «Бордо» о трансфере защитника Пабло
15 января, 12:08
Камано перешел из «Бордо» в «Локомотив»
17 августа 2020, 15:32