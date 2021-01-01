Болонья
Болонья
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Страна
Италия
Стадион
Ренато ДальАра
Тренер
Синиша Михайлович
С. Михайлович
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
23
Данило Данило
Защ
36
23
0
0
5
0
14
Такехиро Томиясу Т. Томиясу
Защ
22
21
2
0
2
0
29
Лоренцо Де Сильвестри Л. Де Сильвестри
Защ
32
17
0
0
3
0
35
Митчелл Дийкс М. Дийкс
Защ
28
13
0
0
4
0
0
Адама Сумаоро А. Сумаоро
Защ
28
11
1
0
2
0
3
Аарон Хики А. Хики
Защ
18
7
0
0
3
1
6
Неуэн Пас Н. Пас
Защ
27
6
1
0
0
0
15
Ибрахима Мбайе И. Мбайе
Защ
26
4
1
0
0
0
4
Стефано Денсвил С. Денсвил
Защ
27
2
0
0
0
0
26
Валентин Антов В. Антов
Защ
20
1
0
0
1
0
33
Артуро Калабрези А. Калабрези
Защ
25
1
0
0
0
0
68
Омар Хаилоти О. Хаилоти
Защ
19
0
0
0
0
0
21
Роберто Сориано Р. Сориано
Пол
30
24
7
3
4
0
8
Николас Домингес Н. Домингес
Пол
22
23
1
0
7
0
32
Маттиас Сванберг М. Сванберг
Пол
22
22
2
2
3
1
55
Эмануэл Вигнато Э. Вигнато
Пол
20
22
1
1
4
0
30
Йерди Схаутен Й. Схаутен
Пол
24
21
2
0
5
0
16
Андреа Поли А. Поли
Пол
31
13
1
0
0
0
17
Гари Медель Г. Медель
Пол
33
8
0
0
0
0
18
Андри-Фаннар Бальдюрссон А. Бальдюрссон
Пол
19
5
0
0
1
0
80
Муса Джувара М. Джувара
Пол
19
1
0
0
1
0
70
Дьон Руффо Д. Руффо
Пол
19
0
0
0
0
0
43
Паоло Фараго П. Фараго
Пол
28
0
0
0
0
0
22
Кингсли Микаэл К. Микаэл
Пол
21
0
0
0
0
0
99
Муса Барроу М. Барроу
Нап
22
24
8
8
0
0
24
Родриго Паласио Р. Паласио
Нап
39
23
0
4
5
0
7
Риккардо Орсолини Р. Орсолини
Нап
24
20
3
3
0
0
11
Андреас Сков Ольсен А. Сков Ольсен
Нап
21
14
2
2
1
0
10
Никола Сансоне Н. Сансоне
Нап
29
13
2
2
0
0
S. Mihajlovic S.
Нап
3
0
0
2
1
0
Samir Ujkani S.
Нап
1
0
0
0
1
13
Alex Arnofoli A.
Нап
0
0
0
0
0
44
Маттиа Пальюка М. Пальюка
Нап
18
0
0
0
0
0
19
Симоне Рабби С. Рабби
Нап
19
0
0
0
0
0
12
Marco Molla M.
Нап
0
0
0
0
0
77
Ebenezer Annan E.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
28
Лукаш Скорупски Л. Скорупски
Вра
29
16
20
0
1
0
1
Анжело Да Кошта А. Да Кошта
Вра
37
6
9
0
2
0
34
Федерико Равалья Ф. Равалья
Вра
21
2
6
0
0
0
20
Себастьян Бреза С. Бреза
Вра
23
0
0
0
0
0
40
игроков
40
Всего игроков
4
вратаря
12
защитников
12
полузащитников
12
нападающих