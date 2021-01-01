Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
22
21
2
0
2
0
Защ
32
17
0
0
3
0
Защ
28
13
0
0
4
0
Защ
28
11
1
0
2
0
Защ
18
7
0
0
3
1
Защ
26
4
1
0
0
0
Защ
27
2
0
0
0
0
Защ
20
1
0
0
1
0
Защ
25
1
0
0
0
0
Защ
19
0
0
0
0
0
Пол
30
24
7
3
4
0
Пол
22
23
1
0
7
0
Пол
22
22
2
2
3
1
Пол
20
22
1
1
4
0
Пол
24
21
2
0
5
0
Пол
31
13
1
0
0
0
Пол
33
8
0
0
0
0
Пол
19
5
0
0
1
0
Пол
19
1
0
0
1
0
Пол
19
0
0
0
0
0
Пол
28
0
0
0
0
0
Пол
21
0
0
0
0
0
Нап
22
24
8
8
0
0
Нап
39
23
0
4
5
0
Нап
24
20
3
3
0
0
Нап
21
14
2
2
1
0
Нап
29
13
2
2
0
0
Нап
3
0
0
2
1
Нап
1
0
0
0
1
13Alex Arnofoli A.
Нап
0
0
0
0
0
Нап
18
0
0
0
0
0
Нап
19
0
0
0
0
0
12Marco Molla M.
Нап
0
0
0
0
0
77Ebenezer Annan E.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
29
16
20
0
1
0
Вра
37
6
9
0
2
0
Вра
21
2
6
0
0
0
Вра
23
0
0
0
0
0
40
игроков
40
Всего игроков
4
вратаря
12
защитников
12
полузащитников
12
нападающих