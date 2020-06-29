Бирмингем Сити
Бирмингем
Подписаться
Сайт
https://www.bcfc.com/
Страна
Англия
Стадион
Сэнт Эндрюс
Тренер
Пеп Клотет
П. Клотет
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Футболистка не перешла в «Реал», бросила спорт и ушла в пожарные. Гордится: теперь ее работа помогает людям
1
#Пейдж Уильямс
10 января, 14:05
1
Зачем вообще нужны угловые флажки? Какие флаги запрещены? Почему их обсуждали в кино и мочились в Бирмингеме?
#Футбол
29 июня 2020, 14:26
Игрок «Астон Виллы» получил удар от фаната «Бирмингема». А потом забил победный гол
#Чемпионшип
10 марта 2019, 17:14
# новости спорта
Умер бывший игрок сборной Сенегала Папа Диоп. Ему было 42 года
30 ноября 2020, 10:28
«Бирмингем» вывел из обращения номер проданного 17-летнего игрока – «для вдохновения других»
24 июля 2020, 11:05