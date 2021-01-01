Биркиркара
Биркиркара
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Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Андреа Барцальи А. Барцальи
Защ
39
2
2
0
1
0
Даниэле Де Росси Д. Де Росси
Пол
37
2
1
0
2
0
Жиль Япи Ж. Япи
Пол
39
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Маартен Стекеленбург М. Стекеленбург
Вра
38
5
0
0
5
1
4
игроков
4
Всего игроков
1
вратарь
1
защитник
2
полузащитников
0
нападающийов