Бастия
Бастия
Подписаться
Сайт
Страна
Франция
Стадион
Арман Цесари
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
20
Пьерр Бенгтссон П. Бенгтссон
Защ
32
26
1
1
0
0
29
Жиль Сиони Ж. Сиони
Защ
36
23
0
0
6
0
23
Александер Джику А. Джику
Защ
26
20
1
0
2
1
28
Флориан Маранж Ф. Маранж
Защ
35
17
0
0
2
1
17
Матье Пейберне М. Пейберне
Защ
30
17
0
0
0
0
4
Абделхамид Эль-Каутари А. Эль-Каутари
Защ
31
15
0
0
1
1
5
Себастьен Скиллачи С. Скиллачи
Защ
40
9
0
1
1
0
17
Линдсей Роуз Л. Роуз
Защ
29
6
0
0
2
0
3
Николя Сент-Руф Н. Сент-Руф
Защ
28
5
0
0
1
2
16
Исмаэль Диалло И. Диалло
Защ
24
1
0
0
0
0
34
Фоде Камара Ф. Камара
Защ
22
0
0
0
0
0
35
Лука Трики Л. Трики
Защ
22
0
0
0
0
0
18
Янник Каюзак Я. Каюзак
Пол
36
27
1
0
7
4
90
Гаэль Данич Г. Данич
Пол
39
25
3
1
8
1
14
Мехди Мостефа-Сбаа М. Мостефа-Сбаа
Пол
37
25
0
1
6
0
12
Абдулайе Кейта А. Кейта
Пол
27
18
0
0
1
0
19
Аксель Нгандо А. Нгандо
Пол
27
17
0
2
1
0
15
Принс Оньянге П. Оньянге
Пол
32
13
2
0
2
0
34
Уго Маньетти У. Маньетти
Пол
22
0
0
0
0
0
33
Джеффри Ачимпонг Д. Ачимпонг
Пол
24
0
0
0
0
0
10
Лис Хури Л. Хури
Пол
25
0
0
0
0
0
6
Аллен Сен-Максимен А. Сен-Максимен
Нап
24
28
3
3
1
1
11
Ленни Нангис Л. Нангис
Нап
27
27
0
1
7
0
72
Лассана Кулибали Л. Кулибали
Нап
24
26
0
2
3
0
2
Садио Диалло С. Диалло
Нап
30
24
3
2
3
0
27
Энцо Кривелли Э. Кривелли
Нап
26
22
10
1
7
1
59
Тьеви Тьеви
Нап
28
12
2
0
3
0
9
Флориан Распентино Ф. Распентино
Нап
31
8
0
0
0
0
7
Джерсон Кабрал Д. Кабрал
Нап
30
6
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
16
Жан-Луис Лека Ж. Лека
Вра
35
29
36
0
3
1
1
Томас Винсенсини Т. Винсенсини
Вра
27
2
4
0
0
0
30
Поль Шарруо П. Шарруо
Вра
27
1
0
0
0
0
30
Алексис Тебо А. Тебо
Вра
36
0
0
0
0
0
33
игроков
33
Всего игроков
4
вратаря
12
защитников
9
полузащитников
8
нападающих