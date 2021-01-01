Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
32
26
1
1
0
0
Защ
36
23
0
0
6
0
Защ
26
20
1
0
2
1
Защ
35
17
0
0
2
1
Защ
30
17
0
0
0
0
Защ
31
15
0
0
1
1
Защ
40
9
0
1
1
0
Защ
29
6
0
0
2
0
Защ
28
5
0
0
1
2
Защ
24
1
0
0
0
0
Защ
22
0
0
0
0
0
Защ
22
0
0
0
0
0
Пол
36
27
1
0
7
4
Пол
39
25
3
1
8
1
Пол
37
25
0
1
6
0
Пол
27
18
0
0
1
0
Пол
27
17
0
2
1
0
Пол
32
13
2
0
2
0
Пол
22
0
0
0
0
0
Пол
24
0
0
0
0
0
Нап
24
28
3
3
1
1
Нап
27
27
0
1
7
0
Нап
24
26
0
2
3
0
Нап
30
24
3
2
3
0
Нап
26
22
10
1
7
1
Нап
31
8
0
0
0
0
Нап
30
6
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
35
29
36
0
3
1
Вра
27
2
4
0
0
0
Вра
27
1
0
0
0
0
Вра
36
0
0
0
0
0
33
игроков
33
Всего игроков
4
вратаря
12
защитников
9
полузащитников
8
нападающих