Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
35
27
0
0
5
0
Защ
41
25
0
0
3
0
Защ
38
24
0
0
2
1
Защ
32
19
0
0
5
0
Защ
37
17
1
0
2
0
Защ
45
11
0
0
5
2
Защ
39
11
0
0
2
0
Защ
37
11
0
0
2
1
Защ
32
10
0
0
2
0
Защ
39
8
0
0
3
0
Защ
36
0
0
0
0
0
Пол
41
30
1
0
2
0
Пол
41
29
2
6
1
0
Пол
37
23
0
0
2
1
Пол
34
20
0
0
2
0
Пол
42
19
0
0
4
1
Пол
36
18
2
3
2
0
Пол
39
16
0
0
2
0
Пол
31
15
2
0
2
0
Пол
39
8
0
0
3
1
Пол
45
4
0
0
0
0
Пол
32
1
0
0
0
0
Нап
34
31
4
0
2
0
Нап
39
23
3
1
5
0
Нап
45
18
3
1
1
0
Нап
36
14
0
0
2
0
Нап
36
9
1
1
1
0
Нап
41
5
0
0
0
0
Нап
31
3
0
0
0
0
Нап
37
2
0
0
0
0
Нап
36
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
40
18
30
0
3
0
Вра
38
18
31
0
0
0
Вра
37
1
0
0
0
0
Вра
31
0
0
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
4
вратаря
11
защитников
11
полузащитников
9
нападающих