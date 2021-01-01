Арль-Авиньон
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Франция
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Парк-де-Спортс
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Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Бакари Соро Б. Соро
Защ
35
27
0
0
5
0
0
Франсиско Павон Ф. Павон
Защ
41
25
0
0
3
0
0
Фабьен Лоренти Ф. Лоренти
Защ
38
24
0
0
2
1
0
Жан-Алан Фаншон Ж. Фаншон
Защ
32
19
0
0
5
0
0
Гаэль Германи Г. Германи
Защ
37
17
1
0
2
0
0
Дианбобо Бальде Д. Бальде
Защ
45
11
0
0
5
2
0
Альваро Меджиа А. Меджиа
Защ
39
11
0
0
2
0
0
Грэгори Лоренци Г. Лоренци
Защ
37
11
0
0
2
1
0
Лоик Абензоар Л. Абензоар
Защ
32
10
0
0
2
0
0
Эламине Эрбате Э. Эрбате
Защ
39
8
0
0
3
0
0
Ромен Элие Р. Элие
Защ
36
0
0
0
0
0
0
Деме Н'Диайе Д. Н'Диайе
Пол
41
30
1
0
2
0
0
Камиль Мерием К. Мерием
Пол
41
29
2
6
1
0
0
Джамель Айт Бен Идир Д. Айт Бен Идир
Пол
37
23
0
0
2
1
0
Томас Аяссе Т. Аяссе
Пол
34
20
0
0
2
0
0
Себастьян Пиоселье С. Пиоселье
Пол
42
19
0
0
4
1
0
Камель Гилас К. Гилас
Пол
36
18
2
3
2
0
0
Ромайн Рокки Р. Рокки
Пол
39
16
0
0
2
0
0
Реми Кабелла Р. Кабелла
Пол
31
15
2
0
2
0
0
Эммануэль Коррезе Э. Коррезе
Пол
39
8
0
0
3
1
0
Ангелос Басинас А. Басинас
Пол
45
4
0
0
0
0
0
Клеман Мартинес К. Мартинес
Пол
32
1
0
0
0
0
0
Франк Джа Джедже Ф. Джа Джедже
Нап
34
31
4
0
2
0
0
Янн Керморган Я. Керморган
Нап
39
23
3
1
5
0
0
Каба Диавара К. Диавара
Нап
45
18
3
1
1
0
0
Бенжамин Псауме Б. Псауме
Нап
36
14
0
0
2
0
0
Хамер Буазза Х. Буазза
Нап
36
9
1
1
1
0
0
Ангелос Харистеас А. Харистеас
Нап
41
5
0
0
0
0
0
Апаресидо Силва Жонатан А. Жонатан
Нап
31
3
0
0
0
0
0
Чафик Нажих Ч. Нажих
Нап
37
2
0
0
0
0
0
Антони Гуисе А. Гуисе
Нап
36
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Венсан Планте В. Планте
Вра
40
18
30
0
3
0
0
Кирилье Мервиль К. Мервиль
Вра
38
18
31
0
0
0
0
Наби-Мусса Яттара Н. Яттара
Вра
37
1
0
0
0
0
0
Арно Торрегросса А. Торрегросса
Вра
31
0
0
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
4
вратаря
11
защитников
11
полузащитников
9
нападающих