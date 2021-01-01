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Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Павел Штейнборс П. Штейнборс
Вра
35
2
4
0
0
0
1
игроков
1
Всего игроков
1
вратарь
0
защитников
0
полузащитников
0
нападающийов