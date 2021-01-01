Анси
Анси
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Франция
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Матчи
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Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
R. Marie (pen.) R.
Нап
1
0
0
0
0
R. Spano R.
Нап
1
0
0
0
0
A. Kashi (pen.) A.
Нап
1
0
0
0
0
Jordan Adeoti J.
Нап
1
0
0
1
0
J. Rocchi J.
Нап
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
5
игроков
5
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
5
нападающих