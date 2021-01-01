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Россия
Стадион
Центральный им. Р. Аушева
Тренер
Умар Мархиев
У. Мархиев
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Залим Кишев З. Кишев
Защ
30
21
0
0
0
1
0
Аслан Дашаев А. Дашаев
Защ
32
18
0
0
2
0
0
Илез Газдиев И. Газдиев
Защ
29
13
0
0
4
0
0
Михаил Мищенко М. Мищенко
Защ
31
8
0
0
2
0
0
Апти Аушев А. Аушев
Защ
36
7
0
0
1
1
0
Алим Каркаев А. Каркаев
Пол
36
21
0
0
4
0
0
Абдулхамид Ахильгов А. Ахильгов
Пол
40
21
2
0
7
1
0
Аслан Дышеков А. Дышеков
Пол
34
18
1
0
1
1
0
Ваха Албаков В. Албаков
Пол
36
17
0
0
2
1
0
Сергей Путилин С. Путилин
Пол
34
17
0
0
6
2
0
Григорий Гузь Г. Гузь
Пол
36
16
1
0
0
0
0
Аслан Дзейтов А. Дзейтов
Пол
30
12
0
0
1
0
0
Сейт-Даут Гаракоев С. Гаракоев
Пол
28
12
2
0
0
0
0
Дмитрий Маляка Д. Маляка
Пол
31
4
0
0
0
0
0
Заур Осмаев З. Осмаев
Пол
34
4
0
0
1
0
0
Азамат Меров А. Меров
Пол
32
2
0
0
0
0
0
Имамхан Газдиев И. Газдиев
Пол
27
2
0
0
0
0
0
Руслан Зязиков Р. Зязиков
Нап
36
20
4
0
4
1
0
Магомед Гугуев М. Гугуев
Нап
32
19
2
0
3
1
0
Ислам Цуроев И. Цуроев
Нап
31
17
0
0
0
0
0
Михаил Сорочкин М. Сорочкин
Нап
29
9
1
0
2
0
0
Азамат Курачинов А. Курачинов
Нап
31
5
0
0
0
0
0
Тазир Кариев Т. Кариев
Нап
32
3
0
0
0
0
0
Ахмед Парчиев А. Парчиев
Нап
24
3
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Станислав Бучнев С. Бучнев
Вра
30
14
25
0
3
0
0
Хазбулат Хамхоев Х. Хамхоев
Вра
27
8
18
0
0
0
16
Магомед Евлоев М. Евлоев
Вра
30
0
0
0
0
0
0
Ибрагим Шибилов И. Шибилов
Вра
28
0
0
0
0
0
28
игроков
28
Всего игроков
4
вратаря
5
защитников
12
полузащитников
7
нападающих