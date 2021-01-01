Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
30
21
0
0
0
1
Защ
32
18
0
0
2
0
Защ
29
13
0
0
4
0
Защ
31
8
0
0
2
0
Защ
36
7
0
0
1
1
Пол
36
21
0
0
4
0
Пол
40
21
2
0
7
1
Пол
34
18
1
0
1
1
Пол
36
17
0
0
2
1
Пол
34
17
0
0
6
2
Пол
36
16
1
0
0
0
Пол
30
12
0
0
1
0
Пол
28
12
2
0
0
0
Пол
31
4
0
0
0
0
Пол
34
4
0
0
1
0
Пол
32
2
0
0
0
0
Пол
27
2
0
0
0
0
Нап
36
20
4
0
4
1
Нап
32
19
2
0
3
1
Нап
31
17
0
0
0
0
Нап
29
9
1
0
2
0
Нап
31
5
0
0
0
0
Нап
32
3
0
0
0
0
Нап
24
3
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
30
14
25
0
3
0
Вра
27
8
18
0
0
0
Вра
30
0
0
0
0
0
Вра
28
0
0
0
0
0
28
игроков
28
Всего игроков
4
вратаря
5
защитников
12
полузащитников
7
нападающих