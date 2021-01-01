Англия (мол.)
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Айди Бутройд
А. Бутройд
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
15
Джафет Танганга Д. Танганга
Защ
22
2
0
0
1
0
4
Бен Годфри Б. Годфри
Защ
23
2
0
0
1
0
14
Стивен Сессеньон С. Сессеньон
Защ
20
2
0
0
0
0
3
Ллойд Келли Л. Келли
Защ
22
2
0
0
1
0
11
Райан Сессеньон Р. Сессеньон
Защ
20
2
0
0
0
0
2
Макс Ааронс М. Ааронс
Защ
21
2
0
0
0
0
5
Марк Гехи М. Гехи
Защ
20
2
0
0
1
0
12
Бен Уилмот Б. Уилмот
Защ
21
1
0
0
0
0
20
Эберечи Эзе Э. Эзе
Пол
22
3
1
0
0
0
21
Дуайт Макнил Д. Макнил
Пол
21
3
0
1
0
0
16
Оливер Скипп О. Скипп
Пол
20
3
0
0
2
0
17
Кертис Джонс К. Джонс
Пол
20
3
1
0
1
0
8
Конор Галлахер К. Галлахер
Пол
21
2
0
0
0
0
6
Том Дэвис Т. Дэвис
Пол
22
2
0
0
0
0
18
Эмиль Смит Э. Смит
Пол
20
2
0
0
0
0
7
Тодд Кантвелл Т. Кантвелл
Пол
23
1
0
0
0
0
10
Каллум Хадсон-Одои К. Хадсон-Одои
Пол
20
1
0
0
1
0
9
Эдвард Нкетиа Э. Нкетиа
Нап
21
3
0
0
0
0
19
Риан Брустер Р. Брустер
Нап
21
3
0
0
0
0
23
Нони Мадуэке Н. Мадуэке
Нап
19
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Арон Ремсдейл А. Ремсдейл
Вра
22
3
4
0
0
0
13
Джозеф Барсик Д. Барсик
Вра
20
0
0
0
0
0
22
Джошуа Гриффитс Д. Гриффитс
Вра
19
0
0
0
0
0
23
игроков
23
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
9
полузащитников
3
нападающих