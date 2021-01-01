Алькояно
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Испания
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Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Jony J.
Нап
3
1
0
2
0
Мурад Эль-Гезуани М. Эль-Гезуани
Нап
22
1
1
0
0
0
J. Molto J.
Нап
1
1
0
0
0
J. Sanchez J.
Нап
1
0
0
1
0
J. Solbes J.
Нап
1
1
0
0
0
P. Ferriz P.
Нап
1
0
0
1
0
R. Lopez R.
Нап
1
0
1
1
1
P. Carbonell P.
Нап
1
1
0
0
0
Diakite D.
Нап
1
0
0
1
0
L. Angel L.
Нап
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
10
игроков
10
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
10
нападающих