Альбасете
Альбасете
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Сайт
Страна
Испания
Стадион
Карлос Бельмонте
Тренер
Луис Сесар Сампедро
Л. Сампедро
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
E. Silvestre E.
Нап
1
0
0
1
0
A. Jimenez A.
Нап
1
0
0
1
0
N. Gorosito (o.g.) N.
Нап
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
3
нападающих