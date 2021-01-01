Алавес
Витория-Гастейс
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Страна
Испания
Стадион
Мендисорроса
Тренер
Асьер Гаритано
А. Гаритано
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
22
Флориан Лежен Ф. Лежен
Защ
29
20
1
0
6
0
3
Рубен Дуарте Р. Дуарте
Защ
25
20
0
1
3
0
5
Виктор Лагвардия В. Лагвардия
Защ
31
19
0
0
4
1
23
Химо Наварро Х. Наварро
Защ
31
16
1
1
5
0
21
Мартин Агиррегабирия М. Агиррегабирия
Защ
24
16
0
1
1
0
2
Тачи Тачи
Защ
23
8
0
0
3
1
26
Хави Лопес Х. Лопес
Защ
19
5
0
0
0
0
17
Адриан Марин А. Марин
Защ
24
4
0
0
0
0
4
Родриго Эли Р. Эли
Защ
27
3
0
0
0
0
39
Стефан Келлер С. Келлер
Защ
19
0
0
0
0
0
8
Томас Пина Т. Пина
Пол
33
20
0
0
9
0
16
Эдгар Мендес Э. Мендес
Пол
31
19
3
1
8
1
6
Родриго Батталья Р. Батталья
Пол
29
17
0
0
5
1
19
Ману Гарсия М. Гарсия
Пол
34
16
0
0
5
1
24
Хота Хота
Пол
29
14
0
0
4
1
29
Борха Сайнс Б. Сайнс
Пол
20
13
0
0
1
0
20
Пере Понс П. Понс
Пол
28
8
0
0
1
0
17
Иньиго Кордоба И. Кордоба
Пол
24
7
0
0
0
0
30
Абдаллахи Махмуд А. Махмуд
Пол
20
1
0
0
0
0
27
Серхи Гарсия С. Гарсия
Пол
21
0
0
0
0
0
9
Хоселу Хоселу
Нап
31
22
6
1
1
0
11
Луис Риоха Л. Риоха
Нап
27
21
2
1
2
0
14
Дейверсон Дейверсон
Нап
29
15
1
0
3
0
7
Лукас Лукас
Нап
32
14
4
2
1
0
37
Факундо Пельистри Ф. Пельистри
Нап
19
6
0
0
0
0
10
Джон Гуидетти Д. Гуидетти
Нап
28
3
0
0
0
0
18
Бурги Бурги
Нап
27
1
0
0
0
0
36
Abdelkabir Abqar A.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Фернандо Пачеко Ф. Пачеко
Вра
28
22
39
0
1
0
13
Антонио Сивера А. Сивера
Вра
24
0
0
0
0
0
30
игроков
30
Всего игроков
2
вратаря
10
защитников
10
полузащитников
8
нападающих