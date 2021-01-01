Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
29
20
1
0
6
0
Защ
25
20
0
1
3
0
Защ
31
19
0
0
4
1
Защ
31
16
1
1
5
0
Защ
24
16
0
1
1
0
Защ
19
5
0
0
0
0
Защ
24
4
0
0
0
0
Защ
27
3
0
0
0
0
Защ
19
0
0
0
0
0
Пол
33
20
0
0
9
0
Пол
31
19
3
1
8
1
Пол
29
17
0
0
5
1
Пол
34
16
0
0
5
1
Пол
20
13
0
0
1
0
Пол
24
7
0
0
0
0
Пол
20
1
0
0
0
0
Пол
21
0
0
0
0
0
Нап
27
21
2
1
2
0
Нап
19
6
0
0
0
0
Нап
28
3
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
28
22
39
0
1
0
Вра
24
0
0
0
0
0
30
игроков
30
Всего игроков
2
вратаря
10
защитников
10
полузащитников
8
нападающих