Аккрингтон Стэнли
Аккрингтон
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Страна
Англия
Стадион
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
4
Жануа Донасьен Ж. Донасьен
Защ
27
1
0
0
0
0
26
Даниэль Барласер Д. Барласер
Пол
24
2
0
0
1
1
38
Пол Смит П. Смит
Нап
23
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
30
Димитар Евтимов Д. Евтимов
Вра
27
0
0
0
0
0
4
игроков
4
Всего игроков
1
вратарь
1
защитник
1
полузащитник
1
нападающий