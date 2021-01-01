Сабуртало
Тбилиси
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Грузия
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Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
G. Margvelashvili G.
Нап
1
0
0
1
0
O. Boumal O.
Нап
1
0
0
1
0
A. Tera A.
Нап
1
0
0
1
0
G. Guliashvili G.
Нап
1
1
0
0
0
A. Chichinadze A.
Нап
1
0
0
0
1
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
5
игроков
5
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
5
нападающих