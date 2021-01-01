Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
24
0
0
0
0
0
Пол
31
2
0
0
0
0
Пол
24
1
0
0
0
0
19Herdi Prenga H.
Нап
2
0
0
0
0
21Elvis Stuglis E.
Нап
2
0
0
0
0
26Stefan Panić S.
Нап
2
0
0
0
0
Нап
2
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
28Marko Đurišić M.
Нап
1
0
0
0
0
22Kule Mbombo K.
Нап
1
0
0
0
0
18Jakub Hora J.
Нап
0
0
0
0
0
16Samir Ujkani S.
Нап
0
0
0
0
0
16Nils Purins N.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
18
игроков
18
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
2
полузащитников
15
нападающих