Рига
Рига
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Латвия
Стадион
Сконто
Тренер
Олег Кононов
О. Кононов
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
34
Антонис Черномордис А. Черномордис
Защ
24
0
0
0
0
0
8
Ритварс Ругинс Р. Ругинс
Пол
31
2
0
0
0
0
17
Владиславс Федоровс В. Федоровс
Пол
24
1
0
0
0
0
19
Herdi Prenga H.
Нап
2
0
0
0
0
21
Elvis Stuglis E.
Нап
2
0
0
0
0
26
Stefan Panić S.
Нап
2
0
0
0
0
35
Jordan N'Kololo J.
Нап
2
0
0
0
0
7
Felipe Brisola F.
Нап
1
0
0
0
0
99
Stefan Milosevic S.
Нап
1
0
0
0
0
23
Pedrinho P.
Нап
1
1
0
0
0
9
Armands Petersons A.
Нап
1
0
0
0
0
10
Roger R.
Нап
1
0
0
0
0
11
Vyacheslav Sharpar V.
Нап
1
0
0
0
0
28
Marko Đurišić M.
Нап
1
0
0
0
0
22
Kule Mbombo K.
Нап
1
0
0
0
0
18
Jakub Hora J.
Нап
0
0
0
0
0
16
Samir Ujkani S.
Нап
0
0
0
0
0
16
Nils Purins N.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
18
игроков
18
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
2
полузащитников
15
нападающих