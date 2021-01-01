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Сербия
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Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
33
Эрик Йирка Э. Йирка
Пол
23
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
игроков
1
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
1
полузащитник
0
нападающийов