Лиепая
Лиепая
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Латвия
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Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
10
Янис Икаунекс Я. Икаунекс
Пол
26
1
1
0
0
0
9
Додо Додо
Нап
33
4
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
1
полузащитник
1
нападающий