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Албания
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Кемал Стафа Национал Стэдиум
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Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
8
Аристотелес Ромеро А. Ромеро
Пол
25
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
12
Албан Ходжа А. Ходжа
Вра
33
2
0
0
0
0
2
игроков
2
Всего игроков
1
вратарь
0
защитников
1
полузащитник
0
нападающийов