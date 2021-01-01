РоПС
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Финляндия
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Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Дамьян Шишковски Д. Шишковски
Вра
26
0
0
0
0
0
1
игроков
1
Всего игроков
1
вратарь
0
защитников
0
полузащитников
0
нападающийов